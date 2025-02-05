https://ria.ru/20250205/tramp-1997444251.html
Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ
Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Владимиру Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости, пишет газета Wall Street РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:05:00+03:00
2025-02-05T10:05:00+03:00
2025-02-05T10:05:00+03:00
в мире
украина
сша
одесса
дональд трамп
владимир зеленский
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995222617_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8a70d90d69a98cc20601024b3aa16981.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Владимиру Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Он (Трамп) также заявил... Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе этого разговора он уделил внимание Одессе. В 2024 году Всемирный банк сообщал, что Украине может понадобиться порядка 500 миллиардов долларов на восстановление.
https://ria.ru/20250204/ekspert-1997305609.html
украина
сша
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995222617_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_96db02b52345c203bef76a6231a1db0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, одесса, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный банк
В мире, Украина, США, Одесса, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Всемирный банк
Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ
WSJ: Трамп заявил, что Украина является хорошим местом для проектов недвижимости