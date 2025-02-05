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Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ

Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Владимиру Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости, пишет газета Wall Street РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года говорил Владимиру Зеленскому, что Украина станет хорошим местом для проектов недвижимости, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Он (Трамп) также заявил... Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе этого разговора он уделил внимание Одессе. В 2024 году Всемирный банк сообщал, что Украине может понадобиться порядка 500 миллиардов долларов на восстановление.

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