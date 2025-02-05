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Трамп назвал Газу "первоклассной недвижимостью", пишут СМИ
Трамп назвал Газу "первоклассной недвижимостью", пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп назвал Газу "первоклассной недвижимостью", пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп летом 2024 года заявлял премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа представляет собой "первоклассную недвижимость", и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:52:00+03:00
2025-02-05T09:52:00+03:00
2025-02-05T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп летом 2024 года заявлял премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа представляет собой "первоклассную недвижимость", и попросил его подумать над тем, какие гостиницы могут быть построены в анклаве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Летом Трамп заявил Нетаньяху в ходе телефонного разговора, что сектор Газа является первоклассной недвижимостью, и попросил его подумать над тем, какие гостиницы могут быть построены там", - указано в статье. Впрочем, отмечает издание, Трамп в разговоре не упоминал о возможности взятия анклава под контроль Штатов.
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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп назвал Газу "первоклассной недвижимостью", пишут СМИ
WSJ: Трамп сообщил Нетаньяху, что Газа является первоклассной недвижимостью