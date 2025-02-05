https://ria.ru/20250205/tramp-1997416142.html

Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом

Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний по освобождению заложников из... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:57:00+03:00

2025-02-05T03:57:00+03:00

2025-02-05T03:57:00+03:00

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний по освобождению заложников из Газы палестинским движением ХАМАС. "Мы хотели бы получить всех заложников, и если этого не произойдет, то это просто сделает нас немного более жестокими... (в этом случае - ред.) они бы нарушили свое слово", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250205/hamas-1997414776.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997413222.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году