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Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом - РИА Новости, 05.02.2025
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03:57 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tramp-1997416142.html
Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом
Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний по освобождению заложников из... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:57:00+03:00
2025-02-05T03:57:00+03:00
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний по освобождению заложников из Газы палестинским движением ХАМАС. "Мы хотели бы получить всех заложников, и если этого не произойдет, то это просто сделает нас немного более жестокими... (в этом случае - ред.) они бы нарушили свое слово", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250205/hamas-1997414776.html
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом

Трамп пригрозил ХАМАС более жестким подходом в случае нарушения обещаний

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний по освобождению заложников из Газы палестинским движением ХАМАС.
"Мы хотели бы получить всех заложников, и если этого не произойдет, то это просто сделает нас немного более жестокими... (в этом случае - ред.) они бы нарушили свое слово", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа
03:37
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу
03:16
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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