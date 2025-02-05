https://ria.ru/20250205/tramp-1997415400.html

Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру

Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:47:00+03:00

2025-02-05T03:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". "Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Так президент США ответил на вопрос о своем видении будущего анклава в свете озвученного им намерения "взять под контроль" Газу и заняться его расчисткой от разрушенных строений, а также демонтажом неразорвавшихся снарядов. Трамп добавил, что, по его мнению, в регионе "есть возможность сделать нечто феноменальное". Президент США охарактеризовал потенциальный результат этого процесса как "ближневосточную ривьеру".

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году