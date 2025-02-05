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Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру - РИА Новости, 05.02.2025
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03:47 05.02.2025 (обновлено: 03:54 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997415400.html
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:47:00+03:00
2025-02-05T03:54:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". "Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Так президент США ответил на вопрос о своем видении будущего анклава в свете озвученного им намерения "взять под контроль" Газу и заняться его расчисткой от разрушенных строений, а также демонтажом неразорвавшихся снарядов. Трамп добавил, что, по его мнению, в регионе "есть возможность сделать нечто феноменальное". Президент США охарактеризовал потенциальный результат этого процесса как "ближневосточную ривьеру".
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру

Трамп: Газу можно превратить в ближневосточную ривьеру для людей всего мира

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру".
"Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
03:36
Так президент США ответил на вопрос о своем видении будущего анклава в свете озвученного им намерения "взять под контроль" Газу и заняться его расчисткой от разрушенных строений, а также демонтажом неразорвавшихся снарядов.
Трамп добавил, что, по его мнению, в регионе "есть возможность сделать нечто феноменальное". Президент США охарактеризовал потенциальный результат этого процесса как "ближневосточную ривьеру".
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа
01:24
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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