https://ria.ru/20250205/tramp-1997415400.html
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:47:00+03:00
2025-02-05T03:47:00+03:00
2025-02-05T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру". "Люди мира живут там. Думаю, это будет интернациональное, невероятное место. Потенциал сектора Газа невероятен. Думаю, весь мир будет там представлен, в том числе палестинцы", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Так президент США ответил на вопрос о своем видении будущего анклава в свете озвученного им намерения "взять под контроль" Газу и заняться его расчисткой от разрушенных строений, а также демонтажом неразорвавшихся снарядов. Трамп добавил, что, по его мнению, в регионе "есть возможность сделать нечто феноменальное". Президент США охарактеризовал потенциальный результат этого процесса как "ближневосточную ривьеру".
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру
Трамп: Газу можно превратить в ближневосточную ривьеру для людей всего мира