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Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом - РИА Новости, 05.02.2025
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03:42 05.02.2025 (обновлено: 03:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997415110.html
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:42:00+03:00
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. "Мы, вероятно, сделаем заявление по этому конкретному вопросу в течение следующих четырех недель", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвечая на вопрос о суверенитете над Западным берегом. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом

Трамп обещал в ближайшие недели высказаться о суверенитете над Западным берегом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом.
"Мы, вероятно, сделаем заявление по этому конкретному вопросу в течение следующих четырех недель", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвечая на вопрос о суверенитете над Западным берегом.
Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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