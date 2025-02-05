https://ria.ru/20250205/tramp-1997415110.html
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:42:00+03:00
2025-02-05T03:42:00+03:00
2025-02-05T03:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. "Мы, вероятно, сделаем заявление по этому конкретному вопросу в течение следующих четырех недель", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвечая на вопрос о суверенитете над Западным берегом. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом
Трамп обещал в ближайшие недели высказаться о суверенитете над Западным берегом