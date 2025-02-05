https://ria.ru/20250205/tramp-1997415110.html

Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом

Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп пообещал высказаться о суверенитете над Западным берегом

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:42:00+03:00

2025-02-05T03:42:00+03:00

2025-02-05T03:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие четыре недели высказаться о том, следует ли Израилю обладать суверенитетом над Западным берегом. "Мы, вероятно, сделаем заявление по этому конкретному вопросу в течение следующих четырех недель", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, отвечая на вопрос о суверенитете над Западным берегом. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху