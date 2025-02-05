https://ria.ru/20250205/tramp-1997414962.html
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной
США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:40:00+03:00
2025-02-05T03:40:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 5 фев - РИА Новости. США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп."У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством", - сказал американский президент в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996739204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, россия
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Россия
Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной по урегулированию