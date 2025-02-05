https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
Трамп заявил, что в Газе США будут долго - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на "позиции собственника". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:36:00+03:00
2025-02-05T03:36:00+03:00
2025-02-05T03:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на "позиции собственника". "Я вижу долгосрочную позицию собственника. Я вижу, что это принесет стабильность в эту часть Ближнего Востока или на весь Ближний Восток", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Так президент США ответил на вопрос о том, каковы его планы в свете озвученного намерения "взять под контроль" анклав, чтобы заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
Трамп заявил, что в Газе США будут долго и на позиции собственника