https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

Трамп заявил, что в Газе США будут долго

Трамп заявил, что в Газе США будут долго - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что в Газе США будут долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на "позиции собственника". РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:36:00+03:00

2025-02-05T03:36:00+03:00

2025-02-05T03:37:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на "позиции собственника". "Я вижу долгосрочную позицию собственника. Я вижу, что это принесет стабильность в эту часть Ближнего Востока или на весь Ближний Восток", - сказал Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Так президент США ответил на вопрос о том, каковы его планы в свете озвученного намерения "взять под контроль" анклав, чтобы заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

сша

ближний восток

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году