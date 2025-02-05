Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу
Трамп: в случае необходимости США могут отправить своих военных в Газу
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это", — сказал он.
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Ранее во время этого же выступления Трамп сообщил о планах взять под контроль палестинский анклав и заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.
Кроме того, американский лидер назвал сектор Газа площадкой под снос из-за непригодности для жизни. Несмотря на эти заявления, Трамп подчеркнул, что США не станут финансировать попытки переселения жителей анклава, и предложил странам региона самим выделить деньги на это.
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С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.
За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начал покидать позиции внутри анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.