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Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу - РИА Новости, 05.02.2025
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03:16 05.02.2025 (обновлено: 09:49 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997413222.html
Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу
Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу
Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:16:00+03:00
2025-02-05T09:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это", — сказал он.Ранее во время этого же выступления Трамп сообщил о планах взять под контроль палестинский анклав и заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.Кроме того, американский лидер назвал сектор Газа площадкой под снос из-за непригодности для жизни. Несмотря на эти заявления, Трамп подчеркнул, что США не станут финансировать попытки переселения жителей анклава, и предложил странам региона самим выделить деньги на это.С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начал покидать позиции внутри анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, ХАМАС
Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

Трамп: в случае необходимости США могут отправить своих военных в Газу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. 4 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00
Ранее во время этого же выступления Трамп сообщил о планах взять под контроль палестинский анклав и заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.
Кроме того, американский лидер назвал сектор Газа площадкой под снос из-за непригодности для жизни. Несмотря на эти заявления, Трамп подчеркнул, что США не станут финансировать попытки переселения жителей анклава, и предложил странам региона самим выделить деньги на это.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.
За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начал покидать позиции внутри анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильХАМАС
 
 
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