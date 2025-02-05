https://ria.ru/20250205/tramp-1997413222.html

Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:16:00+03:00

2025-02-05T03:16:00+03:00

2025-02-05T09:49:00+03:00

в мире

сша

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биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это", — сказал он.Ранее во время этого же выступления Трамп сообщил о планах взять под контроль палестинский анклав и заняться его расчисткой от разрушенных строений и демонтажом неразорвавшихся снарядов.Кроме того, американский лидер назвал сектор Газа площадкой под снос из-за непригодности для жизни. Несмотря на эти заявления, Трамп подчеркнул, что США не станут финансировать попытки переселения жителей анклава, и предложил странам региона самим выделить деньги на это.С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начал покидать позиции внутри анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, хамас