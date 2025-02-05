https://ria.ru/20250205/tramp-1997410603.html

Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира

Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. "Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Накануне южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".

https://ria.ru/20250129/mask-1996206749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, восточный тимор, дональд трамп, биньямин нетаньяху, александр лукашенко