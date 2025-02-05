Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира
Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, но ему ее не дадут
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.
"Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Накануне южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".