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Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
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01:24 05.02.2025 (обновлено: 01:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997407843.html
Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа
Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа
Президент США Дональд Трамп в среду выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. РИА Новости, 05.02.2025
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2025-02-05T01:43:00+03:00
в мире
иордания
египет
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
сша
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет."Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон. Это не обязательно должна быть одна область, но вы берете определенные участки и строите действительно качественное жилье, как красивый город, как место, где они могли бы жить, потому что Газа - это гарантия того, что они не останутся в живых", - заявил Трамп журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Ранее в среду Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что беженцев лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html
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в мире, иордания, египет, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Иордания, Египет, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, США
Трамп рассказал, куда можно переселить жителей сектора Газа

Трамп: жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет.
"Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон. Это не обязательно должна быть одна область, но вы берете определенные участки и строите действительно качественное жилье, как красивый город, как место, где они могли бы жить, потому что Газа - это гарантия того, что они не останутся в живых", - заявил Трамп журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее в среду Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос", он считает, что беженцев лучше переселить. США при этом не будут финансировать попытки переселения, заявил Трамп, выразив мнение, что оплатить этот процесс могут ближневосточные государства, у которых есть необходимые средства.
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В миреИорданияЕгипетДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин НетаньяхуСША
 
 
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