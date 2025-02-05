https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html

Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия

Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия - РИА Новости, 05.02.2025

Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия

Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что РИА Новости, 05.02.2025

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БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти и проводимая им линия не заслуживают доверия Вашингтона. Выборы в "парламент" самопровозглашенной республики Косово назначены 9 февраля. Курти возглавляет движение "Самоопределение", известное радикально антисербской позицией. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа работала и продолжит работать ради всеобщего мира на Балканах. Нам нужны партнеры, заслуживающие доверие. Правительство Курти не заслужило доверия в первый (президентский - ред.) срок Трампа, ни за время срока (следующего президента США Джо - ред.) Байдена. Республиканцы и демократы постоянно критиковали Курти за односторонние шаги, которые дестабилизировали весь регион. Так же поступали ЕС и НАТО", - написал Гренелл. По его словам, "всё международное сообщество объединено против Курти", поэтому американские компании не инвестируют в Косово. "Курти также был против каждого предложения США от президентов (Билла - ред.) Клинтона, (Джорджа - ред.) Буша, (Барака - ред.) Обамы, Байдена и Трампа. Риторика Курти, который сейчас утверждает, что он более близок с США, чем другие правительства Косово, абсолютно ложная. Не дайте себя обмануть", - подчеркнул спецпредставитель президента США.

https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, косово, вашингтон (штат), альбин курти, ричард гренелл, евросоюз, нато