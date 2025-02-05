Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
Посланник Трампа Гренелл: премьер Косово Курти не заслуживает доверия США
© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти и проводимая им линия не заслуживают доверия Вашингтона.
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"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа работала и продолжит работать ради всеобщего мира на Балканах. Нам нужны партнеры, заслуживающие доверие. Правительство Курти не заслужило доверия в первый (президентский - ред.) срок Трампа, ни за время срока (следующего президента США Джо - ред.) Байдена. Республиканцы и демократы постоянно критиковали Курти за односторонние шаги, которые дестабилизировали весь регион. Так же поступали ЕС и НАТО", - написал Гренелл.
По его словам, "всё международное сообщество объединено против Курти", поэтому американские компании не инвестируют в Косово.
"Курти также был против каждого предложения США от президентов (Билла - ред.) Клинтона, (Джорджа - ред.) Буша, (Барака - ред.) Обамы, Байдена и Трампа. Риторика Курти, который сейчас утверждает, что он более близок с США, чем другие правительства Косово, абсолютно ложная. Не дайте себя обмануть", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
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