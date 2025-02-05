Рейтинг@Mail.ru
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия - РИА Новости, 05.02.2025
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:58:00+03:00
2025-02-05T00:58:00+03:00
в мире
сша
косово
вашингтон (штат)
альбин курти
ричард гренелл
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg
БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти и проводимая им линия не заслуживают доверия Вашингтона. Выборы в "парламент" самопровозглашенной республики Косово назначены 9 февраля. Курти возглавляет движение "Самоопределение", известное радикально антисербской позицией. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа работала и продолжит работать ради всеобщего мира на Балканах. Нам нужны партнеры, заслуживающие доверие. Правительство Курти не заслужило доверия в первый (президентский - ред.) срок Трампа, ни за время срока (следующего президента США Джо - ред.) Байдена. Республиканцы и демократы постоянно критиковали Курти за односторонние шаги, которые дестабилизировали весь регион. Так же поступали ЕС и НАТО", - написал Гренелл. По его словам, "всё международное сообщество объединено против Курти", поэтому американские компании не инвестируют в Косово. "Курти также был против каждого предложения США от президентов (Билла - ред.) Клинтона, (Джорджа - ред.) Буша, (Барака - ред.) Обамы, Байдена и Трампа. Риторика Курти, который сейчас утверждает, что он более близок с США, чем другие правительства Косово, абсолютно ложная. Не дайте себя обмануть", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html
сша
косово
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4717bbb18c28de06807b3c8c56f08bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, косово, вашингтон (штат), альбин курти, ричард гренелл, евросоюз, нато
В мире, США, Косово, Вашингтон (штат), Альбин Курти, Ричард Гренелл, Евросоюз, НАТО
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия

Посланник Трампа Гренелл: премьер Косово Курти не заслуживает доверия США

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по особым поручениям и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл заявил в соцсети Х в преддверии выборов в Косово, что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти и проводимая им линия не заслуживают доверия Вашингтона.
Выборы в "парламент" самопровозглашенной республики Косово назначены 9 февраля. Курти возглавляет движение "Самоопределение", известное радикально антисербской позицией.
Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу
7 декабря 2024, 00:53
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа работала и продолжит работать ради всеобщего мира на Балканах. Нам нужны партнеры, заслуживающие доверие. Правительство Курти не заслужило доверия в первый (президентский - ред.) срок Трампа, ни за время срока (следующего президента США Джо - ред.) Байдена. Республиканцы и демократы постоянно критиковали Курти за односторонние шаги, которые дестабилизировали весь регион. Так же поступали ЕС и НАТО", - написал Гренелл.
По его словам, "всё международное сообщество объединено против Курти", поэтому американские компании не инвестируют в Косово.
"Курти также был против каждого предложения США от президентов (Билла - ред.) Клинтона, (Джорджа - ред.) Буша, (Барака - ред.) Обамы, Байдена и Трампа. Риторика Курти, который сейчас утверждает, что он более близок с США, чем другие правительства Косово, абсолютно ложная. Не дайте себя обмануть", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово
20 октября 2024, 15:00
 
В миреСШАКосовоВашингтон (штат)Альбин КуртиРичард ГренеллЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала