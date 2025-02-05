У сына Трампа было разрешение на охоту в Венето
Власти итальянского Венето заявили, что у сына Трампа было разрешение на охоту
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Сын американского президента Дональд Трамп-младший, которого заподозрили в незаконной охоте на севере Италии, получил от властей области Венето соответствующее разрешение, сообщил региональный советник по вопросам охоты и рыбалки Кристиано Кораццари. Его слова приводит газета Corriere della Sera.
"Мы выдали разрешение" - заявил Кораццари.
По сообщению издания, запрос от хозяйства, принимавшего группу из семи американцев, поступил 25 ноября. Тремя днями позже они получили разрешение на охоту, право на которое имеют в том числе иностранцы при предоставлении ряда документов. Власти Венето получили удостоверение личности, разрешение на охоту в собственной стране, переведенное на итальянский язык, документы европейского образца на огнестрельное оружие, страховой полис, подтверждение оплаты в размере 84 евро и приглашение от принимающей стороны.
Ранее член регионального совета области Венето от партии "Зеленая Европа" Андреа Дзанони обвинил Трампа-младшего в незаконной охоте на уток на охраняемой природной территории под Венецией. Трамп-младший побывал в Италии в декабре и принял участие в охоте на побережье Адриатического моря. В репортаже из поездки он предстает с добычей, среди которой Дзанони увидел очень редкий для Европы и находящийся под защитой род уток. Отдельно политик указал, что местность, где прошла охота, имеет статус природоохранной территории. Он также утверждал, что Трамп-младший не имел права охотиться в Италии, будучи иностранцем.
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