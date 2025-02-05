https://ria.ru/20250205/tramp-1997404869.html

Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны. РИА Новости, 05.02.2025

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны. "Думаю, они близки, слишком близки", - сказал Трамп в Белом доме на вопрос о возможностях Ирана по созданию ядерного оружия. Он не исключил контактов с руководством республики, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". Трамп предупредил, что в случае если Иран или какая-либо страна предпримет попытку устранить его, это государство ждет полное уничтожение. "Если это произойдет с лидером или с человеком, близким к лидерству, это приведет к полному исчезновению государства, которое это сделает, в том числе Ирана", - сказал Трамп. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.

https://ria.ru/20250204/tramp-1997400822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан