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Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025
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00:32 05.02.2025 (обновлено: 00:35 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tramp-1997404869.html
Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия
Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:32:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны. "Думаю, они близки, слишком близки", - сказал Трамп в Белом доме на вопрос о возможностях Ирана по созданию ядерного оружия. Он не исключил контактов с руководством республики, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". Трамп предупредил, что в случае если Иран или какая-либо страна предпримет попытку устранить его, это государство ждет полное уничтожение. "Если это произойдет с лидером или с человеком, близким к лидерству, это приведет к полному исчезновению государства, которое это сделает, в том числе Ирана", - сказал Трамп. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997400822.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия

Трамп не исключил контактов с руководством Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.
"Думаю, они близки, слишком близки", - сказал Трамп в Белом доме на вопрос о возможностях Ирана по созданию ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
У Ирана не может быть ядерного оружия, заявил Трамп
Вчера, 23:41
Он не исключил контактов с руководством республики, заявив, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
Трамп предупредил, что в случае если Иран или какая-либо страна предпримет попытку устранить его, это государство ждет полное уничтожение. "Если это произойдет с лидером или с человеком, близким к лидерству, это приведет к полному исчезновению государства, которое это сделает, в том числе Ирана", - сказал Трамп.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика никогда не планировала покушение на Трампа. Ранее Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
 
В миреИранСШАДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
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