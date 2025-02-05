https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html
Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты
Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты
Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники Агентства по международному развитию (USAID) могли получать откаты за решения о финансировании, поскольку... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники Агентства по международному развитию (USAID) могли получать откаты за решения о финансировании, поскольку средства уходили туда, где им не место. "Я бы хотел узнать, какие там откаты были. Кто потратил бы столько денег… Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег. Я бы сказал, люди, которые получили эти деньги, они откатывали людям из правительства, которые их выписывали? Для меня - очень коррумпированная организация. Реальный вопрос: сколько на откатах было?" - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты
Трамп хочет узнать объем откатов чиновникам USAID за решения о финансировании