https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html

Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты

Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что чиновники USAID могли получать откаты

Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники Агентства по международному развитию (USAID) могли получать откаты за решения о финансировании, поскольку... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:30:00+03:00

2025-02-05T00:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники Агентства по международному развитию (USAID) могли получать откаты за решения о финансировании, поскольку средства уходили туда, где им не место. "Я бы хотел узнать, какие там откаты были. Кто потратил бы столько денег… Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег. Я бы сказал, люди, которые получили эти деньги, они откатывали людям из правительства, которые их выписывали? Для меня - очень коррумпированная организация. Реальный вопрос: сколько на откатах было?" - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша