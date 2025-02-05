https://ria.ru/20250205/tramp-1997402346.html

Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине

Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших разговорах" в контексте украинского урегулирования. РИА Новости, 05.02.2025

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших разговорах" в контексте украинского урегулирования. "Думаю, у нас были очень хорошие разговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он не привел подробностей, но заявил: "Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины".

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, украина