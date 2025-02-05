https://ria.ru/20250205/tramp-1997402346.html
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших разговорах" в контексте украинского урегулирования. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:03:00+03:00
2025-02-05T00:03:00+03:00
2025-02-05T00:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших разговорах" в контексте украинского урегулирования. "Думаю, у нас были очень хорошие разговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он не привел подробностей, но заявил: "Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины".
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, украина
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Украина
Трамп заявил об очень хороших разговорах по Украине
Трамп заявил об очень хороших разговорах по теме украинского урегулирования