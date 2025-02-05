https://ria.ru/20250205/territorii-1997416540.html

Зеленский сделал признание о потерянных территориях

Зеленский сделал признание о потерянных территориях - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский сделал признание о потерянных территориях

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:02:00+03:00

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2025-02-05T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории."Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться", — сказал он.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск. По его словам, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос: стоил ли такой результат жизней тех людей, которые погибли во время конфликта.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997409864.html

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в мире, украина, владимир зеленский