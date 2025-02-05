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Зеленский сделал признание о потерянных территориях - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 05.02.2025 (обновлено: 09:10 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/territorii-1997416540.html
Зеленский сделал признание о потерянных территориях
Зеленский сделал признание о потерянных территориях - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский сделал признание о потерянных территориях
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:02:00+03:00
2025-02-05T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории."Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться", — сказал он.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск. По его словам, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос: стоил ли такой результат жизней тех людей, которые погибли во время конфликта.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997409864.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал признание о потерянных территориях

Зеленский заявил о невозможности Украины вернуть утраченные территории

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории.
"Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться", — сказал он.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск. По его словам, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос: стоил ли такой результат жизней тех людей, которые погибли во время конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным
02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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