https://ria.ru/20250205/terakt-1997469269.html

Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 05.02.2025

Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

Житель Калуги оштрафован на 400 тысяч рублей за размещение в соцсетях материалов, оправдывающих произошедший в 2022 году теракт на Крымском мосту, сообщило УФСБ РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:56:00+03:00

2025-02-05T11:56:00+03:00

2025-02-05T11:56:00+03:00

происшествия

калуга

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керченский пролив

василий малюк

служба безопасности украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Житель Калуги оштрафован на 400 тысяч рублей за размещение в соцсетях материалов, оправдывающих произошедший в 2022 году теракт на Крымском мосту, сообщило УФСБ по Калужской области. Сообщается, что в отношении жителя Калуги расследовано и доведено до суда уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности. "Установлено, что являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы, содержащие оправдание террористического акта, совершенного 08.10.2022 в отношении Крымского моста", - говорится в сообщении. Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к денежному штрафу в размере 400 тысяч рублей, информирует УФСБ, уточняя, что приговор вступил в законную силу. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.

https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html

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https://ria.ru/20250205/fbk-1997428338.html

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калужская область

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происшествия, калуга, калужская область, керченский пролив, василий малюк, служба безопасности украины