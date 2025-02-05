Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту
Жителя Калуги оштрафовали на 400 тыс руб за оправдание теракта на Крымском мосту
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Житель Калуги оштрафован на 400 тысяч рублей за размещение в соцсетях материалов, оправдывающих произошедший в 2022 году теракт на Крымском мосту, сообщило УФСБ по Калужской области.
Сообщается, что в отношении жителя Калуги расследовано и доведено до суда уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности.
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"Установлено, что являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы, содержащие оправдание террористического акта, совершенного 08.10.2022 в отношении Крымского моста", - говорится в сообщении.
Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к денежному штрафу в размере 400 тысяч рублей, информирует УФСБ, уточняя, что приговор вступил в законную силу.
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По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.