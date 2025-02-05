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Экс-мэра Самары застрелили вместе с женой - РИА Новости, 05.02.2025
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20:00 05.02.2025 (обновлено: 21:19 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tarkhov-1997606497.html
Экс-мэра Самары застрелили вместе с женой
Экс-мэра Самары застрелили вместе с женой - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-мэра Самары застрелили вместе с женой
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2025
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происшествия
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виктор тархов
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САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая — внучка — задержана&quot;, — говорится в заявлении.Позднее источник уточнил, что тела погибших пока найти не удалось, об их пропаже сообщил деловой партнер Тархова. Подозреваемую арестовали, давать показания она отказалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Тархов занимал пост мэра с 2006 по 2010 год. До этого, в 2002-2006 годах, был депутатом Самарской губернской думы по Чапаевскому избирательному округу № 20. В 2000-м также баллотировался на должность губернатора Самарской области, набрав в итоге 29,7 процента голосов.В свою очередь, дочь Тархова Людмилу в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Самарская область
Экс-мэра Самары застрелили вместе с женой

Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая — внучка — задержана", — говорится в заявлении.

Позднее источник уточнил, что тела погибших пока найти не удалось, об их пропаже сообщил деловой партнер Тархова. Подозреваемую арестовали, давать показания она отказалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тархов занимал пост мэра с 2006 по 2010 год. До этого, в 2002-2006 годах, был депутатом Самарской губернской думы по Чапаевскому избирательному округу № 20. В 2000-м также баллотировался на должность губернатора Самарской области, набрав в итоге 29,7 процента голосов.
В свою очередь, дочь Тархова Людмилу в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор ТарховСамарская область
 
 
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