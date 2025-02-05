https://ria.ru/20250205/tanker-1997435393.html

В России начинается проверка танкерного флота

В России начинается проверка танкерного флота - РИА Новости, 05.02.2025

В России начинается проверка танкерного флота

В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:09:00+03:00

2025-02-05T09:09:00+03:00

2025-02-05T09:59:00+03:00

россия

экономика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

виталий савельев

владимир путин

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе."Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота", — говорится в релизе.Провести проверку поручили Ространснадзору. Специалисты оценят, соблюдают ли юрлица и индивидуальные предприниматели требования при перевозках нефти и нефтепродуктов."Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года", — уточнили в министерстве.Кроме того, сотрудники Минтранса проведут ревизию нормативной базы, которая регламентирует перевозку нефти и нефтепродуктов.Разлив мазута в Черном мореВ районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе действует режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января ввели режим ЧС федерального характера.

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https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

https://ria.ru/20250201/sochi-1996840072.html

https://ria.ru/20250126/rostov-1995569747.html

россия

черное море

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), виталий савельев, владимир путин, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь