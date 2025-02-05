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В России начинается проверка танкерного флота - РИА Новости, 05.02.2025
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09:09 05.02.2025 (обновлено: 09:59 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/tanker-1997435393.html
В России начинается проверка танкерного флота
В России начинается проверка танкерного флота - РИА Новости, 05.02.2025
В России начинается проверка танкерного флота
В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:09:00+03:00
2025-02-05T09:59:00+03:00
россия
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
виталий савельев
владимир путин
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе."Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота", — говорится в релизе.Провести проверку поручили Ространснадзору. Специалисты оценят, соблюдают ли юрлица и индивидуальные предприниматели требования при перевозках нефти и нефтепродуктов."Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года", — уточнили в министерстве.Кроме того, сотрудники Минтранса проведут ревизию нормативной базы, которая регламентирует перевозку нефти и нефтепродуктов.Разлив мазута в Черном мореВ районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе действует режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января ввели режим ЧС федерального характера.
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россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), виталий савельев, владимир путин, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, севастополь
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Виталий Савельев, Владимир Путин, Черное море, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Севастополь
В России начинается проверка танкерного флота

Минтранс сообщил о начале проверки танкерного флота после поручения Путина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе.
"Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота", — говорится в релизе.
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Провести проверку поручили Ространснадзору. Специалисты оценят, соблюдают ли юрлица и индивидуальные предприниматели требования при перевозках нефти и нефтепродуктов.
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"Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года", — уточнили в министерстве.
Кроме того, сотрудники Минтранса проведут ревизию нормативной базы, которая регламентирует перевозку нефти и нефтепродуктов.
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Разлив мазута в Черном море

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе действует режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января ввели режим ЧС федерального характера.
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РоссияЭкономикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Виталий СавельевВладимир ПутинЧерное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливеСевастополь
 
 
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