В России начинается проверка танкерного флота
Минтранс сообщил о начале проверки танкерного флота после поручения Путина
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России начинается проверка танкерного флота, она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, сообщили в Минтрансе.
"Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота", — говорится в релизе.
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Владимир Путин в январе по итогам отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота.
Провести проверку поручили Ространснадзору. Специалисты оценят, соблюдают ли юрлица и индивидуальные предприниматели требования при перевозках нефти и нефтепродуктов.
"Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года", — уточнили в министерстве.
Кроме того, сотрудники Минтранса проведут ревизию нормативной базы, которая регламентирует перевозку нефти и нефтепродуктов.
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Разлив мазута в Черном море
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе действует режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января ввели режим ЧС федерального характера.