https://ria.ru/20250205/svo-1997609252.html

Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО

Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 05.02.2025

Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли квадрокоптер,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T20:16:00+03:00

2025-02-05T20:16:00+03:00

2025-02-05T21:01:00+03:00

надежные люди

чегемский район

сво

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли квадрокоптер, рации, генераторы и продукты питания, сообщил глава районной администрации Юра Борсов. "Жители Чегемского района сегодня направили очередную партию гуманитарного груза военнослужащим 503 полка, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Переданы технические средства и спецоборудование: квадрокоптер, цифровые рации, ретрансляторы, генераторы, также продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в формировании груза активное участие приняли представители общественных и молодежных объединений района, родители школьников. "Переданы и письма поддержки от чегемских школьников, маскировочные сети, изготовленные ими во время патриотических акций", - добавил глава администрации.

https://ria.ru/20250205/svo-1997605714.html

чегемский район

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чегемский район, сво, кабардино-балкарская республика (кбр)