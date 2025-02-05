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Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 05.02.2025
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Надежные люди
 
20:16 05.02.2025 (обновлено: 21:01 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997609252.html
Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО
Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 05.02.2025
Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли квадрокоптер,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:16:00+03:00
2025-02-05T21:01:00+03:00
надежные люди
чегемский район
сво
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли квадрокоптер, рации, генераторы и продукты питания, сообщил глава районной администрации Юра Борсов. "Жители Чегемского района сегодня направили очередную партию гуманитарного груза военнослужащим 503 полка, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Переданы технические средства и спецоборудование: квадрокоптер, цифровые рации, ретрансляторы, генераторы, также продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в формировании груза активное участие приняли представители общественных и молодежных объединений района, родители школьников. "Переданы и письма поддержки от чегемских школьников, маскировочные сети, изготовленные ими во время патриотических акций", - добавил глава администрации.
https://ria.ru/20250205/svo-1997605714.html
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чегемский район, сво, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Чегемский район, СВО, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Партию гуманиатрного груза передали жители Чегемского района КБР бойцам СВО

Жители Чегемского района КБР бойцам СВО очередную партию гуманитарного груза

© Фото : Юра Борсов/TelegramЖители Чегемского района направили партию гуманитарного груза военнослужащим 503 полка в зоне СВО
Жители Чегемского района направили партию гуманитарного груза военнослужащим 503 полка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Юра Борсов/Telegram
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НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли квадрокоптер, рации, генераторы и продукты питания, сообщил глава районной администрации Юра Борсов.
"Жители Чегемского района сегодня направили очередную партию гуманитарного груза военнослужащим 503 полка, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Переданы технические средства и спецоборудование: квадрокоптер, цифровые рации, ретрансляторы, генераторы, также продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты", - написал Борсов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в формировании груза активное участие приняли представители общественных и молодежных объединений района, родители школьников.
"Переданы и письма поддержки от чегемских школьников, маскировочные сети, изготовленные ими во время патриотических акций", - добавил глава администрации.
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Надежные людиЧегемский районСВОКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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