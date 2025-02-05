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Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование - РИА Новости, 05.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:54 05.02.2025 (обновлено: 20:56 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997605714.html
Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование
Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование - РИА Новости, 05.02.2025
Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование
Квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы и другое оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону специальной военной операции... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:54:00+03:00
2025-02-05T20:56:00+03:00
надежные люди
тюменская область
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы и другое оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону специальной военной операции несколько тюменских первичных отделений "Единой России", сообщил секретарь реготделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов. "Отправили оборудование, приобретенное на средства первичных отделений. По заявкам бойцов куплена техника, которая поможет им выполнять боевые задачи и сбережет жизни наших воинов: квадрокоптеры - ночной и дневной разведки Dji Mavic 3, тепловизионные прицелы и монокуляры, средства обнаружения беспилотников "Булат-4", радиостанции TYT. Также отправлены генераторы и пауэрбанки большой емкости", – написал Артюхов в своем Telegram-канале. Оборудование получат подразделения ВДВ штурмовиков и разведки, саперные полки, отряд специального назначения, штурмовые пехотные подразделения, отдельные группы БПЛА, в которых служат жители Тюменской области. Доставит технику реготделение общественной организации "Офицеры России". Председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, комментируя очередную отправку, отметила, что заявки от бойцов приходят регулярно, гуманитарную помощь первичные отделения в зону специальной военной операции отправляют раз в два месяца. "Бойцы признательны за помощь землякам, которые обеспечивают крепкий тыл. К общему делу присоединяются бизнес, гражданские активисты, неравнодушные жители, сейчас нет ничего важнее поддержки наших защитников", - цитирует слова Швецовой пресс-служба реготделения ЕР.
https://ria.ru/20250205/svo-1997593119.html
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тюменская область, единая россия, сво
Надежные люди, Тюменская область, Единая Россия, СВО
Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование

Тюменские представители "Единой России" отправили оборудование в зону СВО

© Фото : Андрей Артюхов/TelegramОборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону СВО
Оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Андрей Артюхов/Telegram
Оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону СВО
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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы и другое оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону специальной военной операции несколько тюменских первичных отделений "Единой России", сообщил секретарь реготделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов.
"Отправили оборудование, приобретенное на средства первичных отделений. По заявкам бойцов куплена техника, которая поможет им выполнять боевые задачи и сбережет жизни наших воинов: квадрокоптеры - ночной и дневной разведки Dji Mavic 3, тепловизионные прицелы и монокуляры, средства обнаружения беспилотников "Булат-4", радиостанции TYT. Также отправлены генераторы и пауэрбанки большой емкости", – написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Секретарь генсовета партии ЕР передал технику военным группировки "Днепр"
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Оборудование получат подразделения ВДВ штурмовиков и разведки, саперные полки, отряд специального назначения, штурмовые пехотные подразделения, отдельные группы БПЛА, в которых служат жители Тюменской области. Доставит технику реготделение общественной организации "Офицеры России".
Председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, комментируя очередную отправку, отметила, что заявки от бойцов приходят регулярно, гуманитарную помощь первичные отделения в зону специальной военной операции отправляют раз в два месяца.
"Бойцы признательны за помощь землякам, которые обеспечивают крепкий тыл. К общему делу присоединяются бизнес, гражданские активисты, неравнодушные жители, сейчас нет ничего важнее поддержки наших защитников", - цитирует слова Швецовой пресс-служба реготделения ЕР.
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Надежные людиТюменская областьЕдиная РоссияСВО
 
 
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