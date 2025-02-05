https://ria.ru/20250205/svo-1997605714.html

Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование

Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование - РИА Новости, 05.02.2025

Тюменские единороссы отправили бойцам дроны и другое оборудование

Квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы и другое оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону специальной военной операции... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:54:00+03:00

2025-02-05T19:54:00+03:00

2025-02-05T20:56:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 5 фев – РИА Новости. Квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, генераторы и другое оборудование закупили по заявкам военнослужащих и отправили в зону специальной военной операции несколько тюменских первичных отделений "Единой России", сообщил секретарь реготделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов. "Отправили оборудование, приобретенное на средства первичных отделений. По заявкам бойцов куплена техника, которая поможет им выполнять боевые задачи и сбережет жизни наших воинов: квадрокоптеры - ночной и дневной разведки Dji Mavic 3, тепловизионные прицелы и монокуляры, средства обнаружения беспилотников "Булат-4", радиостанции TYT. Также отправлены генераторы и пауэрбанки большой емкости", – написал Артюхов в своем Telegram-канале. Оборудование получат подразделения ВДВ штурмовиков и разведки, саперные полки, отряд специального назначения, штурмовые пехотные подразделения, отдельные группы БПЛА, в которых служат жители Тюменской области. Доставит технику реготделение общественной организации "Офицеры России". Председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, комментируя очередную отправку, отметила, что заявки от бойцов приходят регулярно, гуманитарную помощь первичные отделения в зону специальной военной операции отправляют раз в два месяца. "Бойцы признательны за помощь землякам, которые обеспечивают крепкий тыл. К общему делу присоединяются бизнес, гражданские активисты, неравнодушные жители, сейчас нет ничего важнее поддержки наших защитников", - цитирует слова Швецовой пресс-служба реготделения ЕР.

https://ria.ru/20250205/svo-1997593119.html

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тюменская область, единая россия, сво