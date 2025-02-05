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ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области

Российские Вооружённые силы с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области, уничтожены склад боеприпасов и больше 50... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:29:00+03:00

2025-02-05T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области, уничтожены склад боеприпасов и больше 50 единиц техники, сообщили в Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления живой силы и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

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Уничтожение техники ВСУ и склада боеприпасов в Сумской области Российские бойцы ракетным ударом из "Искандера" уничтожили склад боеприпасов и более 50 единиц техники ВСУ в районе Стецковки в Сумской области, сообщили в Минобороны. 2025-02-05T14:29 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, сумская область