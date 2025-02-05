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ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 05.02.2025 (обновлено: 14:40 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997516570.html
ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области
Российские Вооружённые силы с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области, уничтожены склад боеприпасов и больше 50... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:29:00+03:00
2025-02-05T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области, уничтожены склад боеприпасов и больше 50 единиц техники, сообщили в Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления живой силы и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426299.html
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Уничтожение техники ВСУ и склада боеприпасов в Сумской области
Российские бойцы ракетным ударом из "Искандера" уничтожили склад боеприпасов и более 50 единиц техники ВСУ в районе Стецковки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России ударили по месту скопления ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские Вооружённые силы с помощью комплекса "Искандер-М" нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Сумской области, уничтожены склад боеприпасов и больше 50 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления живой силы и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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