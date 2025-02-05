Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР
Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке.
Новомлынск — село в Купянском районе бывшей Донецкой области. Расположено на западном берегу реки Оскол, в пяти километрах к северо-востоку от ранее освобожденной Двуречной. Вместе с Западным эти три населенных пункта формируют плацдарм на вражеском берегу шириной около десяти километров. Вероятная цель создания этого плацдарма — наступление на Купянск с охватом его с севера и с запада.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
В то же время группировка "Центр" освободила село Барановка в ДНР.
Барановка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области. Расположено на берегу реки Бычок, в 20 километрах к востоку от Димитрова. В трех километрах к северу от нее проходит важная трасса, соединяющая Красноармейск с Константиновкой.
© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Ямполовки.
Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили:
- более 220 человек убитыми и ранеными;
- три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
- девять пикапов;
- четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства;
- четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.
ВСУ в этих боях потеряли:
- более 500 солдат;
- три боевые бронемашины, среди них американский бронетранспортер М113;
- девять автомобилей;
- два артиллерийских орудия.
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