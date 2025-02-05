https://ria.ru/20250205/svo-1997488953.html

Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР

Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.02.2025

Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР

Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:07:00+03:00

2025-02-05T13:07:00+03:00

2025-02-05T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке.В то же время группировка "Центр" освободила село Барановка в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Ямполовки.Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили:Уничтожено также пять складов боеприпасов.Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.ВСУ в этих боях потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)