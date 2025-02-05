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Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.02.2025
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13:07 05.02.2025 (обновлено: 13:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997488953.html
Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР
Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.02.2025
Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР
Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:07:00+03:00
2025-02-05T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке.В то же время группировка "Центр" освободила село Барановка в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Ямполовки.Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили:Уничтожено также пять складов боеприпасов.Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.ВСУ в этих боях потеряли:
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в Харьковской области и ДНР

Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке.

Новомлынск — село в Купянском районе бывшей Донецкой области. Расположено на западном берегу реки Оскол, в пяти километрах к северо-востоку от ранее освобожденной Двуречной. Вместе с Западным эти три населенных пункта формируют плацдарм на вражеском берегу шириной около десяти километров. Вероятная цель создания этого плацдарма — наступление на Купянск с охватом его с севера и с запада.

© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Новомлынск в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
В то же время группировка "Центр" освободила село Барановка в ДНР.

Барановка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области. Расположено на берегу реки Бычок, в 20 километрах к востоку от Димитрова. В трех километрах к северу от нее проходит важная трасса, соединяющая Красноармейск с Константиновкой.

© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
Группировки войск Центр освободила село Барановка в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Ямполовки.
Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили:
  • более 220 человек убитыми и ранеными;
  • три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
  • девять пикапов;
  • четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства;
  • четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.
ВСУ в этих боях потеряли:
  • более 500 солдат;
  • три боевые бронемашины, среди них американский бронетранспортер М113;
  • девять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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