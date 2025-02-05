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ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 05.02.2025 (обновлено: 12:56 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997485497.html
ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ
ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:55:00+03:00
2025-02-05T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы противника, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157-ми районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250202/aerodrom-1996878886.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ

ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ и аэродромы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157-ми районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотников самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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