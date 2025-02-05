https://ria.ru/20250205/svo-1997485497.html

ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ

ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России поразили места обучения операторов дронов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы противника, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157-ми районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20250202/aerodrom-1996878886.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша