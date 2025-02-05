https://ria.ru/20250205/svo-1997481577.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.02.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, бронемашину, два склада... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:50:00+03:00

2025-02-05T12:50:00+03:00

2025-02-05T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, константиновка, безопасность