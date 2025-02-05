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Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.02.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, бронемашину, два склада... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:50:00+03:00
2025-02-05T12:50:00+03:00
2025-02-05T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Константиновка, Безопасность
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга"