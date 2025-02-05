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ВС России установили контроль над Новомлынском - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 05.02.2025 (обновлено: 13:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/svo-1997481159.html
ВС России установили контроль над Новомлынском
ВС России установили контроль над Новомлынском - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России установили контроль над Новомлынском
Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:49:00+03:00
2025-02-05T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая в Харьковской области и Ямполовки в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность
ВС России установили контроль над Новомлынском

ВС России установили контроль над Новомлынском в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Новомлынск в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Новомлынск в Харьковской области
Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая в Харьковской области и Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасность
 
 
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