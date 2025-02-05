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ВС России установили контроль над Новомлынском
ВС России установили контроль над Новомлынском - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России установили контроль над Новомлынском
Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:49:00+03:00
2025-02-05T12:49:00+03:00
2025-02-05T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая в Харьковской области и Ямполовки в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность
ВС России установили контроль над Новомлынском
ВС России установили контроль над Новомлынском в Харьковской области