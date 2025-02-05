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ВС России установили контроль над Новомлынском

ВС России установили контроль над Новомлынском - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России установили контроль над Новомлынском

Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:49:00+03:00

2025-02-05T12:49:00+03:00

2025-02-05T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая в Харьковской области и Ямполовки в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность