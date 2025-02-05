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Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене
Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене - РИА Новости, 05.02.2025
Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Семенихин по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:12:00+03:00
2025-02-05T16:12:00+03:00
2025-02-05T16:12:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Семенихин по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семенихина И.В. по статье 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта и суть дела не раскрываются из-за грифа секретности. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, лефортовский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Лефортовский суд г. Москвы
Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене
Лефортовский суд арестовал россиянина Семенихина по делу о госизмене