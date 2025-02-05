https://ria.ru/20250205/sud-1997546994.html

Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене

Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене - РИА Новости, 05.02.2025

Суд арестовал Семенихина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Семенихин по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:12:00+03:00

2025-02-05T16:12:00+03:00

2025-02-05T16:12:00+03:00

происшествия

москва

россия

лефортовский суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Семенихин по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семенихина И.В. по статье 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта и суть дела не раскрываются из-за грифа секретности. По статье 275 УК РФ (государственная измена) грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241025/arest-1980186570.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, лефортовский суд г. москвы