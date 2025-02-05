https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html

Полковнику ВСУ, приказавшему сбить самолет над Кубанью, вынесли приговор

Полковнику ВСУ, приказавшему сбить самолет над Кубанью, вынесли приговор - РИА Новости, 05.02.2025

Полковнику ВСУ, приказавшему сбить самолет над Кубанью, вынесли приговор

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:10:00+03:00

2025-02-05T14:10:00+03:00

2025-02-05T15:01:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Кубанью."Суд определил: Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что командира зенитной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ сбить российский военный самолет над Краснодарским краем, в результате чего погибли 10 членов экипажа, будут заочно судить в Ростове-на-Дону.О заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ полковника Николая Дзямана ведомство сообщало в июне. В релизе тогда отмечалось, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман, зная, что самолет не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно над территорией РФ, отдал приказ на его уничтожение. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения на Кубани, погибли 10 членов экипажа.

https://ria.ru/20250130/gruzija-1996284538.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997415911.html

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происшествия, вооруженные силы украины, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-космические силы россии, краснодарский край