https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html

Суд заблокировал решение Трампа о переводе транс-женщин в мужские тюрьмы

Суд заблокировал решение Трампа о переводе транс-женщин в мужские тюрьмы - РИА Новости, 05.02.2025

Суд заблокировал решение Трампа о переводе транс-женщин в мужские тюрьмы

Окружной суд в США заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендеров, считающих себя женщинами, в тюрьмы для мужчин, следует из... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:29:00+03:00

2025-02-05T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Окружной суд в США заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендеров, считающих себя женщинами, в тюрьмы для мужчин, следует из судебного документа. Ранее газета New York Times сообщала, что Трамп распорядился отправлять "транс-женщин" в тюрьмы для мужчин, а также приостановить оказание им услуг по смене пола. "Истцы продемонстрировали, что им будет нанесен непоправимый ущерб, если их запрос на временный судебный запрет будет отклонен… таким образом суд постановляет… что ответчики должны сохранить текущий статус проживания истцов и медицинский уход в том виде, который действовал непосредственно перед 20 января 2025 года", - говорится в решении окружного судьи по округу Колумбия. Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html

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в мире, сша, колумбия, дональд трамп