https://ria.ru/20250205/sud-1997415911.html
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Храпачу
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Храпачу - РИА Новости, 05.02.2025
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Храпачу
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:53:00+03:00
2025-02-05T03:53:00+03:00
2025-02-05T03:53:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Дмитрию Храпачу, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд 4 сентября прошедшего года назначил комбригу пожизненное лишение свободы, также взыскав с него штраф в размере 4 миллионов рублей в счет компенсации причиненного вреда. Как указывало обвинение, Храпач в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти, действуя в составе организованный группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участия в проведении СВО на Украине. В материалах дела сказано о четырех таких атаках. Действия Храпача привели к смертям и ранениям людей, а также причинению материального ущерба Минобороны РФ. Один из столичных судов в апреле прошлого года заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти. Кроме того, Верховный суд ДНР заочно осудил его на пожизненный срок за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ Евгения Рыбакова.
https://ria.ru/20250204/genprokuratura-1997328772.html
https://ria.ru/20240903/prigovor-1970310795.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Храпачу
Апелляционный суд признал законным заочный приговор комбригу ВСУ Храпачу
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Дмитрию Храпачу, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд 4 сентября прошедшего года назначил комбригу пожизненное лишение свободы, также взыскав с него штраф в размере 4 миллионов рублей в счет компенсации причиненного вреда.
Как указывало обвинение, Храпач в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти, действуя в составе организованный группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области
, которые не принимали участия в проведении СВО на Украине
. В материалах дела сказано о четырех таких атаках. Действия Храпача привели к смертям и ранениям людей, а также причинению материального ущерба Минобороны РФ.
Один из столичных судов в апреле прошлого года заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.
Кроме того, Верховный суд ДНР
заочно осудил его на пожизненный срок за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ
Евгения Рыбакова.