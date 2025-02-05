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Мосгорсуд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ - РИА Новости, 05.02.2025
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02:42 05.02.2025 (обновлено: 02:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/sud-1997410757.html
Мосгорсуд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ
Мосгорсуд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ - РИА Новости, 05.02.2025
Мосгорсуд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ
Мосгорсуд оставил в силе срок наказания участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, но исключил из описательно-мотивировочной части приговора сведения о лицах,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:42:00+03:00
2025-02-05T02:43:00+03:00
происшествия
москва
вячеслав степанов
вымпелком
московский городской суд
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе срок наказания участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, но исключил из описательно-мотивировочной части приговора сведения о лицах, вина которых не доказана судом, и отменил решение об уничтожении проходящих по делу автомата и пистолета, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. "В приговоре … приведены сведения о лицах, в отношении которых судебное разбирательство не проводилось, в связи с чем сведения о их виновности подлежат исключению из приговора", - говорится в решении апелляционной инстанции. Также из документов следует, что следствие по ряду выделенных уголовных дел еще не закончено, поэтому "решение об уничтожении вещественных доказательств в виде автомата и пистолета является необоснованным". "Вещественные доказательства в виде пистолета с магазином, автомат без магазина передать органу предварительного расследования, в производстве которого находятся выделенные уголовные дела. В остальной части приговор в отношении Замараева оставить без изменения", - говорится в материалах дела. В июне 2024 года Коптевский суд в Москве приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийства конкурентов. Решение было обжаловано. Судом и следствием установлено, что член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998 года Замараев с другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось. Замараева обвинили в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки.
https://ria.ru/20241127/zakazchiki-1986053963.html
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происшествия, москва, вячеслав степанов, вымпелком, московский городской суд
Происшествия, Москва, Вячеслав Степанов, ВымпелКом, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ

Суд оставил в силе срок наказания в 20 лет участнику коптевской ОПГ ﻿ Замараеву

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramУчастник коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараев в суде.
Участник коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараев в суде. - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Участник коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараев в суде.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе срок наказания участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, но исключил из описательно-мотивировочной части приговора сведения о лицах, вина которых не доказана судом, и отменил решение об уничтожении проходящих по делу автомата и пистолета, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"В приговоре … приведены сведения о лицах, в отношении которых судебное разбирательство не проводилось, в связи с чем сведения о их виновности подлежат исключению из приговора", - говорится в решении апелляционной инстанции.
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Также из документов следует, что следствие по ряду выделенных уголовных дел еще не закончено, поэтому "решение об уничтожении вещественных доказательств в виде автомата и пистолета является необоснованным".
"Вещественные доказательства в виде пистолета с магазином, автомат без магазина передать органу предварительного расследования, в производстве которого находятся выделенные уголовные дела. В остальной части приговор в отношении Замараева оставить без изменения", - говорится в материалах дела.
В июне 2024 года Коптевский суд в Москве приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийства конкурентов. Решение было обжаловано.
Судом и следствием установлено, что член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его.
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В январе 1998 года Замараев с другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось.
Замараева обвинили в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом.
В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки.
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