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СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве - РИА Новости, 05.02.2025
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08:18 05.02.2025 (обновлено: 11:20 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/strelba-1997430234.html
СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве
СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве - РИА Новости, 05.02.2025
СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве
Следственный комитет РФ установил местонахождение потерпевшего, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, его жизни и здоровью ничего не... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:18:00+03:00
2025-02-05T11:20:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил местонахождение потерпевшего, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает СК РФ.Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Позже было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины после стрельбы на западе Москвы."Местонахождение потерпевшего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы. СК добавил, что в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу.Прокуратура Москвы уточнила, что мужчины 1998 и 2001 года рождения, подозреваемые в похищении человека на западе Москвы, были задержаны в одном из хостелов в поселке Пушкино Московской области.
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Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы
Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве

СК: похищенного на западе Москвы мужчину нашли, его жизни ничего не угрожает

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил местонахождение потерпевшего, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает СК РФ.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Позже было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины после стрельбы на западе Москвы.
«
"Местонахождение потерпевшего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы. СК добавил, что в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу.
Прокуратура Москвы уточнила, что мужчины 1998 и 2001 года рождения, подозреваемые в похищении человека на западе Москвы, были задержаны в одном из хостелов в поселке Пушкино Московской области.
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