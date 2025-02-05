https://ria.ru/20250205/strelba-1997430234.html

СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве

СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве - РИА Новости, 05.02.2025

СК установил местонахождение мужчины, похищенного после конфликта в Москве

Следственный комитет РФ установил местонахождение потерпевшего, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, его жизни и здоровью ничего не... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:18:00+03:00

2025-02-05T08:18:00+03:00

2025-02-05T11:20:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил местонахождение потерпевшего, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает СК РФ.Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Позже было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины после стрельбы на западе Москвы."Местонахождение потерпевшего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы. СК добавил, что в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу.Прокуратура Москвы уточнила, что мужчины 1998 и 2001 года рождения, подозреваемые в похищении человека на западе Москвы, были задержаны в одном из хостелов в поселке Пушкино Московской области.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы 2025-02-05T08:18 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)