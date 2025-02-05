Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине
Bloomberg: США представят мирный план по Украине на следующей неделе
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом", — говорится в сообщении.
При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.
Конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля в Мюнхене.
В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.
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Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.