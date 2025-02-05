https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине

Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине

США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой РИА Новости, 05.02.2025

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом", — говорится в сообщении.При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

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https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

сша

украина

мюнхен

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