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Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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20:11 05.02.2025 (обновлено: 20:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине
США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:11:00+03:00
2025-02-05T20:51:00+03:00
в мире
сша
украина
мюнхенская конференция по безопасности
кит келлог
мюнхен
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом", — говорится в сообщении.При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html
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в мире, сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности, кит келлог, мюнхен, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато, дональд трамп
В мире, США, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности, Кит Келлог, Мюнхен, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дональд Трамп
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине

Bloomberg: США представят мирный план по Украине на следующей неделе

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США представят план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Черновик будет представлен союзникам спецпосланником (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по Украине Китом Келлогом", — говорится в сообщении.
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При этом деталей о формате обсуждений и о том, насколько подробными они могут быть, собеседники агентства не привели.

Конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля в Мюнхене.

В минувшую субботу Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Он также предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет.
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Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийский санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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В миреСШАУкраинаМюнхенская конференция по безопасностиКит КеллогМюнхенВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОДональд Трамп
 
 
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