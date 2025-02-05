https://ria.ru/20250205/ssha-1997550666.html

Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России

Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России - РИА Новости, 05.02.2025

Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России

Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:30:00+03:00

2025-02-05T16:30:00+03:00

2025-02-05T16:30:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

россия

санкции в отношении россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран разъединены, его слова приводит телеканал NBC. В конце января президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. Как отмечает телеканал NBC, торговля РФ и США резко сократилась после начала спецоперации на Украине. "Мы полностью отсоединили американскую экономику от российской. Поэтому наша способность навредить России с помощью пошлин крайне слаба", - приводит телеканал слова неназванного бывшего должностного лица из администрации Байдена. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250205/voyna-1997408651.html

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, россия, санкции в отношении россии, экономика