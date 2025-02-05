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Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России - РИА Новости, 05.02.2025
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России
Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:30:00+03:00
2025-02-05T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран разъединены, его слова приводит телеканал NBC. В конце января президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. Как отмечает телеканал NBC, торговля РФ и США резко сократилась после начала спецоперации на Украине. "Мы полностью отсоединили американскую экономику от российской. Поэтому наша способность навредить России с помощью пошлин крайне слаба", - приводит телеканал слова неназванного бывшего должностного лица из администрации Байдена. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России
Экс-чиновник из офиса Байдена признал слабость потенциальных пошлин для России