Рейтинг@Mail.ru
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ssha-1997550666.html
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России - РИА Новости, 05.02.2025
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России
Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:30:00+03:00
2025-02-05T16:30:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
россия
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран разъединены, его слова приводит телеканал NBC. В конце января президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. Как отмечает телеканал NBC, торговля РФ и США резко сократилась после начала спецоперации на Украине. "Мы полностью отсоединили американскую экономику от российской. Поэтому наша способность навредить России с помощью пошлин крайне слаба", - приводит телеканал слова неназванного бывшего должностного лица из администрации Байдена. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250205/voyna-1997408651.html
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Американский экс-чиновник признал неспособность пошлин навредить России

Экс-чиновник из офиса Байдена признал слабость потенциальных пошлин для России

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чиновник из администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что способность Вашингтона нанести урон РФ с помощью пошлин незначительна, экономики двух стран разъединены, его слова приводит телеканал NBC.
В конце января президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. Как отмечает телеканал NBC, торговля РФ и США резко сократилась после начала спецоперации на Украине.
Люди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Названы последствия торговой войны США и Китая для России
Вчера, 01:50
"Мы полностью отсоединили американскую экономику от российской. Поэтому наша способность навредить России с помощью пошлин крайне слаба", - приводит телеканал слова неназванного бывшего должностного лица из администрации Байдена.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Геополитический контекст переговоров Путина и Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала