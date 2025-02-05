Украина должна возместить США расходы на военную помощь, заявил Белый дом
Хьюз заявил, что металлы с Украины нужны США, чтобы возместить помощь Киеву
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США нужны редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, заявил представитель Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, его слова привел телеканал NBC.
"Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", — сказал он.
Хьюз уточнил, что на выходных в Штатах обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона.
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Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, такое предложение Киева означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение "покупать помощь". По его мнению, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.