https://ria.ru/20250205/ssha-1997510608.html

Украина должна возместить США расходы на военную помощь, заявил Белый дом

Украина должна возместить США расходы на военную помощь, заявил Белый дом - РИА Новости, 05.02.2025

Украина должна возместить США расходы на военную помощь, заявил Белый дом

США нужны редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, заявил представитель Совета по нацбезопасности Брайан... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:13:00+03:00

2025-02-05T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США нужны редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, заявил представитель Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, его слова привел телеканал NBC."Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", — сказал он.Хьюз уточнил, что на выходных в Штатах обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона.Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, такое предложение Киева означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение "покупать помощь". По его мнению, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, nbc, владимир зеленский, сергей лавров, киев