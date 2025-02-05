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В США гражданина Китая обвинили в шпионаже

В США гражданина Китая обвинили в шпионаже - РИА Новости, 05.02.2025

В США гражданина Китая обвинили в шпионаже

Федеральный суд в США предъявил обвинения в экономическом шпионаже в пользу КНР гражданину Китая, подозреваемому в попытке кражи технологии искусственного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:25:00+03:00

2025-02-05T13:25:00+03:00

2025-02-05T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральный суд в США предъявил обвинения в экономическом шпионаже в пользу КНР гражданину Китая, подозреваемому в попытке кражи технологии искусственного интеллекта (ИИ) у компании Google, говорится в заявлении прокуратуры Северного округа Калифорнии. В марте 2024 года в США арестовали гражданина КНР по подозрению в краже технологий Google. Согласно обвинительному заключению, 38-летний житель Калифорнии Дин Линьвэй, также известный как Лион Дин, работавший в Google с 2019 года, занимался хищением технологий, используемых для обучения языковых моделей ИИ. В то же время он, как утверждали в минюсте США, контактировал с китайским стартапом, в котором ему была предложена позиция директора по технологиям. В общей сложности, утверждала прокуратура, подозреваемый скопировал более 500 документов, содержащих чувствительную информацию. "Федеральный суд присяжных предъявил дополнительные обвинения... в экономическом шпионаже по семи пунктам и в хищении коммерческой тайны по семи пунктам... В новом обвинительном заключении утверждается, что Дин намеревался извлечь выгоду для правительства КНР, похитив коммерческие секреты Google", - говорится в сообщении. Из заявления следует, что в 2023 году Дин основал в Китае собственную технологическую компанию, специализирующуюся на ИИ и машинном обучении. Согласно обвинительному заключению, подозреваемый также якобы подал заявку на участие в специальной программе КНР, поощряющей людей, занимающихся разработками и исследованиями за пределами Китая, передавать эти данные Пекину в обмен на зарплату и финансирование проектов. Отмечается, что в заявке Дина якобы говорилось, что продукт его компании поможет Китаю иметь инфраструктуру вычислительных мощностей, соответствующую международному уровню. В случае признания подозреваемого виновным ему грозит наказание в общей сложности до 25 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html

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в мире, технологии, китай, сша, калифорния, google