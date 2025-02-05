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В США гражданина Китая обвинили в шпионаже - РИА Новости, 05.02.2025
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13:25 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ssha-1997493803.html
В США гражданина Китая обвинили в шпионаже
В США гражданина Китая обвинили в шпионаже - РИА Новости, 05.02.2025
В США гражданина Китая обвинили в шпионаже
Федеральный суд в США предъявил обвинения в экономическом шпионаже в пользу КНР гражданину Китая, подозреваемому в попытке кражи технологии искусственного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:25:00+03:00
2025-02-05T13:25:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральный суд в США предъявил обвинения в экономическом шпионаже в пользу КНР гражданину Китая, подозреваемому в попытке кражи технологии искусственного интеллекта (ИИ) у компании Google, говорится в заявлении прокуратуры Северного округа Калифорнии. В марте 2024 года в США арестовали гражданина КНР по подозрению в краже технологий Google. Согласно обвинительному заключению, 38-летний житель Калифорнии Дин Линьвэй, также известный как Лион Дин, работавший в Google с 2019 года, занимался хищением технологий, используемых для обучения языковых моделей ИИ. В то же время он, как утверждали в минюсте США, контактировал с китайским стартапом, в котором ему была предложена позиция директора по технологиям. В общей сложности, утверждала прокуратура, подозреваемый скопировал более 500 документов, содержащих чувствительную информацию. "Федеральный суд присяжных предъявил дополнительные обвинения... в экономическом шпионаже по семи пунктам и в хищении коммерческой тайны по семи пунктам... В новом обвинительном заключении утверждается, что Дин намеревался извлечь выгоду для правительства КНР, похитив коммерческие секреты Google", - говорится в сообщении. Из заявления следует, что в 2023 году Дин основал в Китае собственную технологическую компанию, специализирующуюся на ИИ и машинном обучении. Согласно обвинительному заключению, подозреваемый также якобы подал заявку на участие в специальной программе КНР, поощряющей людей, занимающихся разработками и исследованиями за пределами Китая, передавать эти данные Пекину в обмен на зарплату и финансирование проектов. Отмечается, что в заявке Дина якобы говорилось, что продукт его компании поможет Китаю иметь инфраструктуру вычислительных мощностей, соответствующую международному уровню. В случае признания подозреваемого виновным ему грозит наказание в общей сложности до 25 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.
https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html
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в мире, технологии, китай, сша, калифорния, google
В мире, Технологии, Китай, США, Калифорния, Google
В США гражданина Китая обвинили в шпионаже

В США гражданина Китая обвинили в экономическом шпионаже в пользу КНР

© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральный суд в США предъявил обвинения в экономическом шпионаже в пользу КНР гражданину Китая, подозреваемому в попытке кражи технологии искусственного интеллекта (ИИ) у компании Google, говорится в заявлении прокуратуры Северного округа Калифорнии.
В марте 2024 года в США арестовали гражданина КНР по подозрению в краже технологий Google. Согласно обвинительному заключению, 38-летний житель Калифорнии Дин Линьвэй, также известный как Лион Дин, работавший в Google с 2019 года, занимался хищением технологий, используемых для обучения языковых моделей ИИ. В то же время он, как утверждали в минюсте США, контактировал с китайским стартапом, в котором ему была предложена позиция директора по технологиям. В общей сложности, утверждала прокуратура, подозреваемый скопировал более 500 документов, содержащих чувствительную информацию.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
СМИ: США потребовали от Тайваня прекратить поставки в КНР чипов для ИИ
10 ноября 2024, 04:34
"Федеральный суд присяжных предъявил дополнительные обвинения... в экономическом шпионаже по семи пунктам и в хищении коммерческой тайны по семи пунктам... В новом обвинительном заключении утверждается, что Дин намеревался извлечь выгоду для правительства КНР, похитив коммерческие секреты Google", - говорится в сообщении.
Из заявления следует, что в 2023 году Дин основал в Китае собственную технологическую компанию, специализирующуюся на ИИ и машинном обучении.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемый также якобы подал заявку на участие в специальной программе КНР, поощряющей людей, занимающихся разработками и исследованиями за пределами Китая, передавать эти данные Пекину в обмен на зарплату и финансирование проектов. Отмечается, что в заявке Дина якобы говорилось, что продукт его компании поможет Китаю иметь инфраструктуру вычислительных мощностей, соответствующую международному уровню.
В случае признания подозреваемого виновным ему грозит наказание в общей сложности до 25 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
На Тайване резко выросло число обвиненных в шпионаже в пользу Китая
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В миреТехнологииКитайСШАКалифорнияGoogle
 
 
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