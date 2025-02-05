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В США пройдут протесты против первых мер Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
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10:13 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ssha-1997446132.html
В США пройдут протесты против первых мер Трампа
В США пройдут протесты против первых мер Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
В США пройдут протесты против первых мер Трампа
Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.02.2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство. Отмечается, что многие из протестов должны пройти в капитолиях штатов, некоторые пройдут в самих городах. По данным агентства, в воскресенье тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
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в мире, сша, калифорния, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп
В США пройдут протесты против первых мер Трампа

AP: в нескольких регионах США пройдут протесты против первых мер Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство.
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Отмечается, что многие из протестов должны пройти в капитолиях штатов, некоторые пройдут в самих городах.
По данным агентства, в воскресенье тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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В миреСШАКалифорнияДональд Трамп
 
 
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