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В США пройдут протесты против первых мер Трампа

В США пройдут протесты против первых мер Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

В США пройдут протесты против первых мер Трампа

Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство. Отмечается, что многие из протестов должны пройти в капитолиях штатов, некоторые пройдут в самих городах. По данным агентства, в воскресенье тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html

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в мире, сша, калифорния, дональд трамп