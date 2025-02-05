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В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова - РИА Новости, 05.02.2025
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09:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ssha-1997443363.html
В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова
В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова - РИА Новости, 05.02.2025
В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова
Заявление президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам нужно рассматривать как угрозу политической безопасности, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:58:00+03:00
2025-02-05T09:58:00+03:00
в мире
гренландия
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам нужно рассматривать как угрозу политической безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление председателя Демократической партии острова Фредерика Нильсена. Газета напоминает, что власти Гренландии приняли закон, запрещающий политическим партиям страны получать иностранные взносы на фоне заявления Трампа о возможном приобретении Гренландии Штатами. По информации газеты, Нильсен заявил, что слова Трампа нужно рассматривать не иначе, как угрозу. "До принятия закона Нильсен заявил, что Трамп высказался (о присоединении Гренландии - ред.) таким образом, что его слова можно интерпретировать только как угрозу политической безопасности", - отмечает газета, ссылаясь на заявление депутата. Washington Post добавила, что Нильсен призвал власти защищать государство. Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что власти Гренландии приняли законопроект, запрещающий политическим партиям получать анонимные и иностранные взносы, в целях защиты от иностранного вмешательства в выборы и сохранения политической целостности острова на фоне притязаний на него президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250204/grenlandija-1997269971.html
https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии прокомментировали заявление Трампа о присоединении острова

Нильсен назвал угрозой политической безопасности слова Трампа о Гренландии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам нужно рассматривать как угрозу политической безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление председателя Демократической партии острова Фредерика Нильсена.
Газета напоминает, что власти Гренландии приняли закон, запрещающий политическим партиям страны получать иностранные взносы на фоне заявления Трампа о возможном приобретении Гренландии Штатами. По информации газеты, Нильсен заявил, что слова Трампа нужно рассматривать не иначе, как угрозу.
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"До принятия закона Нильсен заявил, что Трамп высказался (о присоединении Гренландии - ред.) таким образом, что его слова можно интерпретировать только как угрозу политической безопасности", - отмечает газета, ссылаясь на заявление депутата.
Washington Post добавила, что Нильсен призвал власти защищать государство.
Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что власти Гренландии приняли законопроект, запрещающий политическим партиям получать анонимные и иностранные взносы, в целях защиты от иностранного вмешательства в выборы и сохранения политической целостности острова на фоне притязаний на него президента США Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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