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В США освободили из-под стражи несколько задержанных мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
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08:06 05.02.2025 (обновлено: 08:08 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ssha-1997428853.html
В США освободили из-под стражи несколько задержанных мигрантов
В США освободили из-под стражи несколько задержанных мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
В США освободили из-под стражи несколько задержанных мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США освободила из-под стражи ряд задержанных мигрантов на фоне заполненности центров их содержания под стражей на... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США освободила из-под стражи ряд задержанных мигрантов на фоне заполненности центров их содержания под стражей на 109%, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности. В комментарии телеканалу ICE признала, что "расширение" ее операций привело к "задержанию значительного числа иностранцев-преступников, что требует большего числа мест содержания под стражей". Телеканал отмечает, что в некоторых случаях выпускали десятки человек в день. "Во вторник утром (по местному времени - ред.) помещения внутри центров содержания ICE были заполнены на 109% - там было около 42 тысяч задержанных мигрантов, несмотря на то, что по документам сеть коммерческих и окружных тюрем ведомства рассчитана 38 521 койку... В понедельник ICE выпустила примерно 160 мигрантов из-под стражи", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник телеканал NBC со ссылкой на пять информированных источников сообщил, что некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под надзор. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
В США освободили из-под стражи несколько задержанных мигрантов

CBS: полиция США освободила из-под стражи ряд задержанных мигрантов

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США освободила из-под стражи ряд задержанных мигрантов на фоне заполненности центров их содержания под стражей на 109%, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности.
В комментарии телеканалу ICE признала, что "расширение" ее операций привело к "задержанию значительного числа иностранцев-преступников, что требует большего числа мест содержания под стражей". Телеканал отмечает, что в некоторых случаях выпускали десятки человек в день.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
"Во вторник утром (по местному времени - ред.) помещения внутри центров содержания ICE были заполнены на 109% - там было около 42 тысяч задержанных мигрантов, несмотря на то, что по документам сеть коммерческих и окружных тюрем ведомства рассчитана 38 521 койку... В понедельник ICE выпустила примерно 160 мигрантов из-под стражи", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник телеканал NBC со ссылкой на пять информированных источников сообщил, что некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под надзор.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Трамп поручил полиции арестовывать больше мигрантов, пишет WP
27 января, 10:35
 
В миреСШАДональд ТрампNBC
 
 
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