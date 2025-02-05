Рейтинг@Mail.ru
Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ssha-1997409641.html
Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска
Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска - РИА Новости, 05.02.2025
Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска
Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:22:00+03:00
2025-02-05T02:22:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
чак шумер
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что предприниматель забирает у американцев "приватность и доллары". "Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно и за закрытыми дверями забирать нашу частную жизнь, наши доллары, всё, что у нас есть. Мы будем бороться, не будем отдыхать, пока не победим", - заявил на акции в Вашингтоне лидер демократической фракции в верхней палате конгресса Шумер. На митинге выступали и другие законодатели. Основной лозунг акции - "Никто не выбирал Илона". Ранее Маск называл истеричной реакцию Шумера на свое назначение главой DOGE. Новую волну нападок на миллиардера вызвала его позиция о необходимости ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп призвал расследовать возможную коррупцию в USAID, заявив, что без откатов выделение помощи там могло не согласовываться.
https://ria.ru/20250204/mask-1997309103.html
https://ria.ru/20250204/mask-1997303290.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, чак шумер, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Чак Шумер, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска

Лидер демократов в сенате Шумер: Маск забирает у граждан приватность и доллары

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что предприниматель забирает у американцев "приватность и доллары".
"Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно и за закрытыми дверями забирать нашу частную жизнь, наши доллары, всё, что у нас есть. Мы будем бороться, не будем отдыхать, пока не победим", - заявил на акции в Вашингтоне лидер демократической фракции в верхней палате конгресса Шумер.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Маск назвал истеричной реакцию демократа Шумера на создание DOGE
Вчера, 14:02
На митинге выступали и другие законодатели. Основной лозунг акции - "Никто не выбирал Илона".
Ранее Маск называл истеричной реакцию Шумера на свое назначение главой DOGE.
Новую волну нападок на миллиардера вызвала его позиция о необходимости ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Президент США Дональд Трамп призвал расследовать возможную коррупцию в USAID, заявив, что без откатов выделение помощи там могло не согласовываться.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В США забили тревогу из-за решений Маска
Вчера, 13:31
 
В миреВашингтон (штат)СШАЧак ШумерИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала