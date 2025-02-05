Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска
Лидер демократов в сенате Шумер: Маск забирает у граждан приватность и доллары
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что предприниматель забирает у американцев "приватность и доллары".
"Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно и за закрытыми дверями забирать нашу частную жизнь, наши доллары, всё, что у нас есть. Мы будем бороться, не будем отдыхать, пока не победим", - заявил на акции в Вашингтоне лидер демократической фракции в верхней палате конгресса Шумер.
На митинге выступали и другие законодатели. Основной лозунг акции - "Никто не выбирал Илона".
Ранее Маск называл истеричной реакцию Шумера на свое назначение главой DOGE.
Новую волну нападок на миллиардера вызвала его позиция о необходимости ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Президент США Дональд Трамп призвал расследовать возможную коррупцию в USAID, заявив, что без откатов выделение помощи там могло не согласовываться.
В США забили тревогу из-за решений Маска
Вчера, 13:31