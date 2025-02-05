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Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска

Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска - РИА Новости, 05.02.2025

Законодатели-демократы протестуют в Вашингтоне против Илона Маска

Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:22:00+03:00

2025-02-05T02:22:00+03:00

2025-02-05T02:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законодатели-демократы провели в Вашингтоне акцию против действий американского миллиардера и главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что предприниматель забирает у американцев "приватность и доллары". "Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно и за закрытыми дверями забирать нашу частную жизнь, наши доллары, всё, что у нас есть. Мы будем бороться, не будем отдыхать, пока не победим", - заявил на акции в Вашингтоне лидер демократической фракции в верхней палате конгресса Шумер. На митинге выступали и другие законодатели. Основной лозунг акции - "Никто не выбирал Илона". Ранее Маск называл истеричной реакцию Шумера на свое назначение главой DOGE. Новую волну нападок на миллиардера вызвала его позиция о необходимости ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп призвал расследовать возможную коррупцию в USAID, заявив, что без откатов выделение помощи там могло не согласовываться.

https://ria.ru/20250204/mask-1997309103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, чак шумер, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша