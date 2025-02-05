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Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:14:00+03:00
2025-02-05T17:14:00+03:00
2025-02-05T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф суд назначил в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder.Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.
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Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей
Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян