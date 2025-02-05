https://ria.ru/20250205/spotify-1997565489.html

Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025

Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:14:00+03:00

2025-02-05T17:14:00+03:00

2025-02-05T18:17:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф суд назначил в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder.Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.

https://ria.ru/20240930/discord-1975534963.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия