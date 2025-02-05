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Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
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17:14 05.02.2025 (обновлено: 18:17 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/spotify-1997565489.html
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2025
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, РИА Новости, 05.02.2025
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2025-02-05T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф суд назначил в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder.Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве оштрафовал Spotify на десять миллионов рублей

Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Аналогичный штраф суд назначил в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder.
Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.
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