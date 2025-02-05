https://ria.ru/20250205/sposob-1997462065.html

Психофизиолог рассказал о новом способе лечения депрессии

Психофизиолог рассказал о новом способе лечения депрессии - РИА Новости, 05.02.2025

Психофизиолог рассказал о новом способе лечения депрессии

Улучшать настроение и лечить депрессию при помощи имплантируемого под череп ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса, испытания которого начнутся в этом... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:24:00+03:00

2025-02-05T11:24:00+03:00

2025-02-05T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Улучшать настроение и лечить депрессию при помощи имплантируемого под череп ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса, испытания которого начнутся в этом году в Великобритании, - возможно, но сложно, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан. Ранее газета Guardian сообщила, что в Великобритании под руководством Национальной службы здравоохранения (NHS) пройдут испытания имплантируемого под череп ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Предполагается, что НКИ изменяет активность мозга с помощью ультразвука и поможет повысить настроение пациентов, а в будущем позволит бороться с депрессией, зависимостями, обсессивно-компульсивным расстройством, эпилепсией. Испытания, в которых примут участие 30 пациентов, начнутся в марте и продлятся три с половиной года. НКИ разработан американской НКО Forest Neurotech, финансирование испытаний на 6,5 миллиона фунтов стерлингов взяло на себя британское агентство по передовым исследованиям и изобретениям (ARIA). ФОКУС И НАСТРОЕНИЕ "В целом это правдоподобно. Но сложно… Ультразвуком действительно можно - это открытие сделали ранее другие ученые - активировать нервные клетки в определенном месте мозга, механически. Потому что ультразвук - это механическая вибрация, она проходит внутрь мозга, и, если её хорошо сфокусировать, то в каком-то месте активирует клетки. Это удобно, потому что не нужно туда (глубоко в мозг – ред.) вводить ни электроды, ни что-либо еще. Весь фокус - в фокусировании ультразвука", - сказал в интервью РИА Новости Каплан. Он пояснил, что если поставить мощный источник ультразвука снаружи головы, то "весь мозг будет трястись", но без локализации. А вот если расположить несколько источников с нескольких сторон и сделать так, что каждый из них даёт очень маленькую энергию, не влияя на весь мозг, и где-то в одной точке эти вибрации складываются, - то в том месте и будет тонко локализованная активация клеток. По его словам, то же самое делают, например, с лучами лазера для выжигания раковых клеток. "Конечно, есть области мозга, стимуляция которых может повышать настроение, немножко. Но, может быть, это все не так механистично, что пока стимулируешь - настроение все время хорошее, а как только выключил – настроение плохое", - отметил собеседник агентства. В случае депрессии, добавил он, уже более-менее отработаны определенные технологии стимуляции мозга. НЕ ЧИПЫ, НО УЖЕ МИЛЛИОН Отвечая на вопрос о целесообразности "вживления чипов с ультразвуком" для повышения настроения и лечения депрессии, профессор Каплан отметил, что "их никому не вживляют", и даже "нет законодательной базы, чтобы вживлять эти чипы". "Но надо понимать, что среди нас уже ходят около миллиона человек с системами внутримозговой стимуляции, в том числе, и в России. Такие операции делаются уже лет двадцать, и в последнее время интенсивность наросла, потому что улучшились аппаратные методы, нейрохирургия. Но это все никакие не чипы", - подчеркнул Каплан. По его словам, речь идет об особых системах, которые используются, например, для лечения эпилепсии, когда у пациента эпилептические приступы по 10-20 раз в день. "Это связано с зарождением судорожной активности где-то в мозгу, как правило, в височной области, достаточно глубоко – 5-7 сантиметров вглубь мозга. В ходе нейрохирургической операции в нужную область вводится очень тонкий кабель, в котором, допустим, 8 отдельных проводков, и каждый из них подрезан на разном уровне. Получается 8 контактов, позволяющих регистрировать электрическую активность на разной глубине мозга. Через эти контакты можно регистрировать, что происходит в мозгу и предсказывать эпилептический приступ. Специальные алгоритмы отслеживают признаки наступающего приступа и тут же через миниатюрную микросхему переключают эти контакты на стимуляцию небольшим электрическим током. Нервные клетки в зоне стимуляции как бы "забывают" о готовности к формированию приступа. Саму микросхему с миниатюрной батарейкой располагают под кожей на голове у пациента - и всё происходит автоматически", - пояснил профессор. Аналогичная система, по его словам, только воздействующая на другую область мозга, применяется для лечения болезни Паркинсона. МНОГОФАКТОРНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ Однако когда речь заходит о настроении, возникает сложность, ведь настроение зависит от очень многих факторов и обстоятельств. "Люди не крысы, что им там в мозгу что-то простимулировали - и радостно стало. На настроение человека влияет и "завал на работе", и "зарплата небольшая", и, наоборот, "хорошая книга", "удачное путешествие"… Для человека не пройдет такой метод регуляции настроения, когда ты приходишь в поликлинику, тебе там надевают на голову эти штучки – и все прекрасно. Регулировать настроение человека сложно. Но эпизодически это возможно", - констатировал Каплан. На вопрос о безопасности новых ультразвуковых технологий для стимулирования ответственных за настроение областей мозга, психофизиолог ответил, что "в случае ультразвука это наиболее безопасно, потому что нет никакого электричества, а нейроны просто раздражаются механически и тем самым активируются". Аналогичных разработках с ультразвуком в России собеседник агентства пока не знает. Однако он полагает, что, если описанная экспериментальная технология "пойдет хорошо", то и отечественные специалисты смогут ее освоить без проблем.

https://ri.ria.ru/20250205/nauka-1997139228.html

https://ria.ru/20250204/mozg-1997368902.html

https://ria.ru/20250204/ssha-1997315185.html

https://ria.ru/20250204/nauka-1997272498.html

https://ri.ria.ru/20250204/nauka-1996301268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

великобритания, россия, мгу имени м. в. ломоносова, наука, религия