https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997486309.html

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, гаубицы М777 и М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:58:00+03:00

2025-02-05T12:58:00+03:00

2025-02-05T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, гаубицы М777 и М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность