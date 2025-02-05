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ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 05.02.2025 (обновлено: 13:00 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997486309.html
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, гаубицы М777 и М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:58:00+03:00
2025-02-05T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, гаубицы М777 и М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США", - говорится в сообщении.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 120 боевиков и 2 гаубицы США в зоне действия "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, гаубицы М777 и М198 производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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