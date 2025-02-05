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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:55:00+03:00
2025-02-05T12:55:00+03:00
2025-02-05T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении