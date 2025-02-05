https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997485132.html

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:55:00+03:00

2025-02-05T12:55:00+03:00

2025-02-05T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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Ольга Фомченкова

волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность