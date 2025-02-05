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Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426509.html
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 05.02.2025
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области
Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:13:00+03:00
2025-02-05T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Конечно, наши успехи на фронте не могут не сказаться на действиях противника. Регулярное "перемалывание" личного состава и техники ВСУ вынуждает их к постоянному подтягиванию сил", - сообщил Ганчев. Он отметил, что местные жители также отмечают активность противника: ВСУ активнее обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Ганчев: успехи ВС России в Харьковской области вынуждают ВСУ подтягивать силы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Конечно, наши успехи на фронте не могут не сказаться на действиях противника. Регулярное "перемалывание" личного состава и техники ВСУ вынуждает их к постоянному подтягиванию сил", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что местные жители также отмечают активность противника: ВСУ активнее обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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