https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426509.html

Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 05.02.2025

Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:13:00+03:00

2025-02-05T07:13:00+03:00

2025-02-05T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Конечно, наши успехи на фронте не могут не сказаться на действиях противника. Регулярное "перемалывание" личного состава и техники ВСУ вынуждает их к постоянному подтягиванию сил", - сообщил Ганчев. Он отметил, что местные жители также отмечают активность противника: ВСУ активнее обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность