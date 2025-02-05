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Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 05.02.2025
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области
Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:13:00+03:00
2025-02-05T07:13:00+03:00
2025-02-05T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Конечно, наши успехи на фронте не могут не сказаться на действиях противника. Регулярное "перемалывание" личного состава и техники ВСУ вынуждает их к постоянному подтягиванию сил", - сообщил Ганчев. Он отметил, что местные жители также отмечают активность противника: ВСУ активнее обстреливают освобожденные села и подвергают их атакам БПЛА.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал об успехах ВС России в Харьковской области
Ганчев: успехи ВС России в Харьковской области вынуждают ВСУ подтягивать силы