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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 05.02.2025 (обновлено: 08:24 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997420229.html
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:09:00+03:00
2025-02-05T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в заявлении.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 тысяч военных.
https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в заявлении.
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После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • до 345 военнослужащих;
  • два танка;
  • боевая машина пехоты и бронетранспортер;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска";
  • 24 автомобиля;
  • четыре орудия полевой артиллерии и два миномета.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 тысяч военных.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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