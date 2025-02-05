Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в заявлении.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
- до 345 военнослужащих;
- два танка;
- боевая машина пехоты и бронетранспортер;
- 27 боевых бронированных машин;
- зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска";
- 24 автомобиля;
- четыре орудия полевой артиллерии и два миномета.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 тысяч военных.
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