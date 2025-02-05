https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997420229.html

Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:09:00+03:00

2025-02-05T05:09:00+03:00

2025-02-05T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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ми-28нм

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в заявлении.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 тысяч военных.

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм