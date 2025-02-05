https://ria.ru/20250205/spasateli-1997411657.html
Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения
Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения - РИА Новости, 05.02.2025
Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения
Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения "112" был набран случайно,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:58:00+03:00
2025-02-05T02:58:00+03:00
2025-02-05T11:37:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения "112" был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка."Случайно набрали "112"? Не бросайте трубку. Дождитесь ответа и сообщите, что позвонили по ошибке", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что звонить спасателям необходимо только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей: например, при пожаре, ДТП или утечке газа."Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в "Систему-112" отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте "112" без необходимости! Не совершайте ложный вызов в "112" — он может стоить жизни!" — резюмирует главк.Номер "112" предназначен для вызова скорой помощи, полиции и пожарных. Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы.
https://ria.ru/20240111/lavina-1920639878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения
Гражданам посоветовали не бросать трубку, если номер 112 был набран случайно
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения "112" был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка.
"Случайно набрали "112"? Не бросайте трубку. Дождитесь ответа и сообщите, что позвонили по ошибке", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что звонить спасателям необходимо только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей: например, при пожаре, ДТП или утечке газа.
"Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в "Систему-112" отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте "112" без необходимости! Не совершайте ложный вызов в "112" — он может стоить жизни!" — резюмирует главк.
Номер "112" предназначен для вызова скорой помощи, полиции и пожарных. Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы.