https://ria.ru/20250205/spasateli-1997411657.html

Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения - РИА Новости, 05.02.2025

Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения "112" был набран случайно,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:58:00+03:00

2025-02-05T02:58:00+03:00

2025-02-05T11:37:00+03:00

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели Главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения "112" был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка."Случайно набрали "112"? Не бросайте трубку. Дождитесь ответа и сообщите, что позвонили по ошибке", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что звонить спасателям необходимо только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей: например, при пожаре, ДТП или утечке газа."Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в "Систему-112" отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте "112" без необходимости! Не совершайте ложный вызов в "112" — он может стоить жизни!" — резюмирует главк.Номер "112" предназначен для вызова скорой помощи, полиции и пожарных. Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы.

https://ria.ru/20240111/lavina-1920639878.html

https://ria.ru/20241224/kurenkov-1990931426.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), общество