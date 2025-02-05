https://ria.ru/20250205/sotrudnitsa-1997578299.html

Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком

Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком - РИА Новости, 05.02.2025

Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком

Сотрудница самарского предприятия травмировала голову и шею во время работы на токарном станке, по факту происшествия следователи расследуют уголовное дело о... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:49:00+03:00

2025-02-05T17:49:00+03:00

2025-02-05T17:49:00+03:00

россия

происшествия

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудница самарского предприятия травмировала голову и шею во время работы на токарном станке, по факту происшествия следователи расследуют уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Самарской области. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 23-летняя девушка получила травму в 2024 году, когда во время работы проходила мимо станка и решила пропустить рабочих, идущих ей навстречу. Она встала слишком близко к станку, который затянул ее волосы, убранные в хвост. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы. После первой экспертизы, которая показала средний вред здоровью девушки, уголовное дело якобы было прекращено из-за отсутствия тяжкого вреда. По версии следствия, девушка во время работы на токарном станке получила травмы головы и шеи. "Территориальным следственным отделом СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем травмирование на рабочем месте сотрудницы одного из предприятий Самары (статья 143 УК РФ). По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена вся необходимая документация, регламентирующая технологические процессы на предприятии, допрошены свидетели, потерпевшая и руководство организации, где произошло происшествие", - сообщила собеседница агентства. Также была назначена повторная судебно–медицинская экспертиза, по результатам которой действиям конкретных лиц дадут правовую оценку, добавили в СК.

https://ria.ru/20241007/bratsk-1976678228.html

https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html

россия

самарская область

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россия, происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф)