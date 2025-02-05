https://ria.ru/20250205/sotrudnitsa-1997578299.html
Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком
Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком - РИА Новости, 05.02.2025
Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком
Сотрудница самарского предприятия травмировала голову и шею во время работы на токарном станке, по факту происшествия следователи расследуют уголовное дело о... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:49:00+03:00
2025-02-05T17:49:00+03:00
2025-02-05T17:49:00+03:00
россия
происшествия
самарская область
самара
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудница самарского предприятия травмировала голову и шею во время работы на токарном станке, по факту происшествия следователи расследуют уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Самарской области. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 23-летняя девушка получила травму в 2024 году, когда во время работы проходила мимо станка и решила пропустить рабочих, идущих ей навстречу. Она встала слишком близко к станку, который затянул ее волосы, убранные в хвост. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы. После первой экспертизы, которая показала средний вред здоровью девушки, уголовное дело якобы было прекращено из-за отсутствия тяжкого вреда. По версии следствия, девушка во время работы на токарном станке получила травмы головы и шеи. "Территориальным следственным отделом СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем травмирование на рабочем месте сотрудницы одного из предприятий Самары (статья 143 УК РФ). По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена вся необходимая документация, регламентирующая технологические процессы на предприятии, допрошены свидетели, потерпевшая и руководство организации, где произошло происшествие", - сообщила собеседница агентства. Также была назначена повторная судебно–медицинская экспертиза, по результатам которой действиям конкретных лиц дадут правовую оценку, добавили в СК.
https://ria.ru/20241007/bratsk-1976678228.html
https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Самарская область, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком
СК расследует ЧП на самарском предприятии, где сотрудница лишилась скальпа
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудница самарского предприятия травмировала голову и шею во время работы на токарном станке, по факту происшествия следователи расследуют уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Самарской области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 23-летняя девушка получила травму в 2024 году, когда во время работы проходила мимо станка и решила пропустить рабочих, идущих ей навстречу. Она встала слишком близко к станку, который затянул ее волосы, убранные в хвост. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы. После первой экспертизы, которая показала средний вред здоровью девушки, уголовное дело якобы было прекращено из-за отсутствия тяжкого вреда.
По версии следствия, девушка во время работы на токарном станке получила травмы головы и шеи.
"Территориальным следственным отделом СК России
по Самарской области
расследуется уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем травмирование на рабочем месте сотрудницы одного из предприятий Самары
(статья 143 УК РФ). По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена вся необходимая документация, регламентирующая технологические процессы на предприятии, допрошены свидетели, потерпевшая и руководство организации, где произошло происшествие", - сообщила собеседница агентства.
Также была назначена повторная судебно–медицинская экспертиза, по результатам которой действиям конкретных лиц дадут правовую оценку, добавили в СК.