Житель Твери избил женщину за вопрос о его собаке
Полиция задержала жителя Твери, избившего женщину за вопрос о его собаке
Полиция. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Твери, который ударил женщину, спросившую, не бойцовская ли у него собака, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, от сотрудников одной из больниц Твери поступила информация об обратившейся за медицинской помощью женщине, которая сообщила, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес ей два удара кулаком в область лица.
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"В ходе разбирательства полиция установила, что пострадавшая в вечернее время выгуливала собаку. У дома 47 по Петербургскому шоссе она встретилась с другим собаководом. Невинный вопрос "Не бойцовская ли у Вас собака?" не понравился незнакомцу, он дважды ударил пострадавшую, после чего скрылся", - говорится в сообщении УМВД.
Уточняется, что полиция возбудила дело по статье о побоях.
"В кратчайшие сроки участковые уполномоченные полиции установили обидчика и задержали его по месту жительства. Им оказался житель Заволжского района 1980 года рождения, ранее неоднократно судимый. Он сознался в содеянном, но не смог объяснить причину своего агрессивного поведения", - отмечает ведомство.
Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к дополнительным эпизодам противоправной деятельности, добавило УМВД.
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