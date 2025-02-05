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В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки - РИА Новости, 05.02.2025
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08:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/slushanija-1997430018.html
В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки
В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки - РИА Новости, 05.02.2025
В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки
Слушания в апелляционном суде Парижа по делу осужденной "за клевету" о поле супруги президента Франции Эммануэля Макрона француженки состоятся в мае, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:18:00+03:00
2025-02-05T08:18:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Слушания в апелляционном суде Парижа по делу осужденной "за клевету" о поле супруги президента Франции Эммануэля Макрона француженки состоятся в мае, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "Приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим. Мы его обжаловали и предстанем перед апелляционным судом 14-15 мая 2025", - сообщил он. По его словам, адвокаты семьи Макрон сфабриковали свидетельства против Рэй. "Ей вменялись в вину восемнадцать заявлений, в отношении них ее вина не была признана. А приговорили ее за четыре тезиса, которые даже не фигурировали в обвинении. Так что это мошеннический приговор", - заявил адвокат. После публикации расследования Рэй о прошлом супруги президента Макрона против нее во Франции было инициировано два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии. Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
https://ria.ru/20250203/makron-1997143786.html
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в мире, париж, франция, нормандия, эммануэль макрон, брижит макрон, youtube
В мире, Париж, Франция, Нормандия, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, YouTube
В суде изучат дело назвавшей жену Макрона мужчиной журналистки

Адвокат: слушания по делу о поле супруги Макрона состоятся в мае

© AP Photo / Thibault CamusЭммануэль Макрон и Брижит Макрон
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Слушания в апелляционном суде Парижа по делу осужденной "за клевету" о поле супруги президента Франции Эммануэля Макрона француженки состоятся в мае, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
"Приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим. Мы его обжаловали и предстанем перед апелляционным судом 14-15 мая 2025", - сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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По его словам, адвокаты семьи Макрон сфабриковали свидетельства против Рэй.
"Ей вменялись в вину восемнадцать заявлений, в отношении них ее вина не была признана. А приговорили ее за четыре тезиса, которые даже не фигурировали в обвинении. Так что это мошеннический приговор", - заявил адвокат.
После публикации расследования Рэй о прошлом супруги президента Макрона против нее во Франции было инициировано два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии.
Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
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В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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В миреПарижФранцияНормандияЭммануэль МакронБрижит МакронYouTube
 
 
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